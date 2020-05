Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud aurait tenté une manœuvre surréaliste avec Strootman !

Publié le 20 mai 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

En grande difficulté depuis son arrivée à l’OM en 2018, Kevin Strootman touche l’un des salaires les plus conséquents du vestiaire. Et Jacques-Henri Eyraud, désireux d’assainir les finances, aurait tenté de rompre son contrat…

L’OM étant plus que jamais en quête de liquidités, plusieurs ventes devraient être bouclées par le club phocéen lors du prochain mercato estival. Et parmi les éléments étant poussés vers la sortie par la direction, Kevin Strootman (30 ans) fait évidemment figure de priorité, le milieu de terrain néerlandais étant un remplaçant de luxe à l’OM. Recruté en 2018 par Rudi Garcia pour 25M€, l’ancien joueur de l’AS Rome est l’une des plus grosses déceptions de l’ère McCourt et probablement le pire investissement en ratio salaire/performances (NDLR : il perçoit 500 000€ par mois). D’ailleurs, Jacques-Henri Eyraud aurait tenté de régler assez brutalement le cas Strootman l’année dernière.

Eyraud voulait résilier le contrat de Strootman