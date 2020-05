Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud pourrait recevoir une aide inattendue pour sortir de la crise !

Publié le 20 mai 2020 à 0h00 par B.C.

Alors que la crise règne au sein de l'Olympique de Marseille, Pascal Olmeta a proposé son aide à Jacques-Henri Eyraud pour la saison prochaine.

Et si les anciens de l'OM venaient au secours du club phocéen ? Suite au départ d'Andoni Zubizarreta, l'avenir du projet McCourt semble flou, d'autant qu'André Villas-Boas pourrait rapidement décider de plier bagage. La situation est donc assez tendue en interne, et c'est dans ce contexte que Pascal Olmeta, ancien portier de but de l'OM, a proposé son aide à l'écurie marseillaise le week-end dernier sur Europe 1 : « J’ai envie de m’impliquer dans l’OM. Car ce que j’ai connu pendant trois saisons (entre 1990 et 1993), c’était la simplicité, des hommes de cœur, de terrain, a encore indiqué l'ancien gardien de Bastia et du Sporting Club de Toulon. [...] Des Papin, des Carlos Mozer des Basile Boli qui est déjà en place. Il faut leur poser la question s’ils ont envie de venir. Moi le premier, je dirais oui, mais je ne parlerais pas d’argent, c’est un club de cœur ». Quelques jours plus tard, Olmeta a accordé un nouvel entretien à La Provence , et l'homme de 59 ans reste sur la même longueur d'onde et évoque même l'arrivée d'autres figures emblématiques de l'OM.

« J'ai envie de m'impliquer à l'OM »