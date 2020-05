Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme un peu plus pour Sandro Tonali !

Publié le 21 mai 2020 à 0h45 par B.C.

Alors que le PSG rêve de s'attacher ses services, Sandro Tonali devrait finalement rester en Serie A.

À 19 ans, Sandro Tonali risque d'affoler le prochain mercato estival. Le jeune international italien est promis à un grand avenir et ne manque pas de prétendants sur le marché. Comme vous l'a expliqué le 10 Sport , le PSG est notamment sur ses traces, et Leonardo a même missionné Marco Verratti afin que ce dernier parvienne à convaincre Tonali de le rejoindre dans la capitale. Cependant, cela s'annonce très difficile pour le club de la capitale. Selon nos informations, le milieu de terrain privilégie un avenir en Italie, et cela se confirme.

Tonali bien parti pour rester en Serie A