Mercato - PSG : Leonardo sait ce qu'il lui reste à faire pour Tonali !

Publié le 20 mai 2020 à 22h45 par B.C.

Malgré la crise du coronavirus qui bouleverse l'économie du football, Brescia n'aurait pas l'intention de brader Sandro Tonali, pisté par le PSG.

À 19 ans, Sandro Tonali est considéré aujourd'hui comme l'un des grands talents du football européen. Le joueur formé à Brescia devrait quitter son club cet été, et il ne manque pas de propositions pour son avenir. Comme vous l'a confirmé le 10 Sport , le PSG suit de près sa situation, et Leonardo rêve déjà de mettre la main sur lui comme il l'avait fait en 2012 avec Marco Verratti, encore méconnu du grand public. D'ailleurs, le directeur sportif a missionné l'international italien du PSG afin qu'il parvienne à convaincre son jeune compatriote de le rejoindre dans la capitale. En attendant de voir si cela portera ses fruits, beaucoup de spéculations circulent sur le prix de la pépite transalpine, notamment suite à la crise du coronavirus. En effet, la cote de nombreux joueurs a déjà baissé, et la question se pose désormais concernant Sandro Tonali.

Pour Tonali, c'est 50M€