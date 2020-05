Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Retour à la case départ pour Bale ?

Publié le 20 mai 2020 à 20h00 par Th.B.

Plus désiré du côté du Real Madrid, Gareth Bale serait poussé vers la sortie par ses dirigeants qui auraient pu voir en Newcastle une véritable option pour le Gallois. Néanmoins, les Magpies ne devraient pas pouvoir compter sur Bale.

De quoi sera fait l’avenir de Gareth Bale ? L’international gallois est contractuellement lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022. Cependant, l’ailier merengue ne semble plus faire l’unanimité, et ce depuis un bon moment. En atteste la tentative du club madrilène avec le Jiangsu Suning l’été dernier. Néanmoins, comme son agent Jonathan Barnett le martèle à chacune de ses prises de parole, son client aurait la ferme intention de rester à la Casa Blanca . Sur le point de passer sous pavillon saoudien, Newcastle United aurait pu faire les affaires du Real Madrid à la fois pour Bale ainsi que pour James Rodriguez. C’est du moins l’information communiquée récemment par Ok Diario.

Newcastle, pas une option pour Bale