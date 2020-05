Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane en danger pour cette pépite à cause de Mbappé ?

Publié le 20 mai 2020 à 14h00 par La rédaction

Zinédine Zidane apprécie grandement Kai Havertz. Toutefois, l’arrivée de la pépite allemande pourrait avoir de lourdes conséquences dans le dossier Kylian Mbappé, ce qui inciterait le Real Madrid à couper court...

Entre le possible départ de Luka Modric, la prolongation de Casemiro, mais aussi les éventuelles arrivées de Paul Pogba ou encore d'Eduardo Camavinga, le secteur du milieu de terrain devrait être le gros chantier du prochain mercato du Real Madrid. De plus le10sport.com vous a annoncé en exclusivité mardi dernier que le profil de Kai Havertz a totalement séduit Zinedine Zidane. L’entraineur français souhaite s’offrir la pépite du Bayer Leverkusen l’été prochain mais aux dernières nouvelles, le Real Madrid aurait décidé de mettre ce dossier de côté. La raison ? Kylian Mbappé...

Havertz vers le Barcelone ou le Bayern Munich ?