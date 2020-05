Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le fair-play financier peut-il freiner la vente du club ? La réponse !

Publié le 20 mai 2020 à 12h45 par A.M.

Alors que la vente de l'OM fait grandement parler ces derniers jours, Vincent Chaudel, économiste du sport et fondateur de l’observatoire du foot business, estime que le fair-play financier ne devrait pas freiner le processus.

Quasiment quatre ans après être devenu propriétaire de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt va-t-il vendre le club phocéen ? La rumeur a pris de l'ampleur ces derniers jours depuis l'annonce de l'intérêt d'Al-Walid ben Talal pour racheter l'OM. Toutefois, plusieurs obstacles se dresseraient face au milliardaire saoudien. Les exigences du Bostonien en font partie, tout comme la menace du fair-play financier. En effet, l'été dernier, le club phocéen avait signé un accord avec l'UEFA en s'engageant à réduire son déficit tous les ans. Au premier temps de passage, l'OM était en retard, et son dossier a ainsi été déféré devant la chambre de jugement de l'instance de contrôle financier des clubs (ICFC) réputée beaucoup plus sévère que la chambre d'instruction. Par conséquent, la menace du fair-play financier pourrait refroidir d'éventuels investisseurs, mais d'après Vincent Chaudel, économiste du sport et fondateur de l’observatoire du foot business, la crise du Covid-19 devrait assouplir les exigences de l'UEFA et ouvrir la porte à une éventuelle vente.

«Il y a une fenêtre de tir»