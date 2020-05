Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Paul Adridge pour succéder à Andoni Zubizarreta ? La réponse !

Publié le 20 mai 2020 à 10h45 par A.M.

En quête d'un directeur général en charge du football depuis le départ d'Andoni Zubizarreta, l'OM ne devrait pas offrir ce poste à Paul Aldridge et privilégie plutôt un dirigeant ne venant pas du football.

L'Olympique de Marseille se retrouve dans une situation délicate. Alors que le mercato approche à grands pas et s'annonce crucial pour le club phocéen qui devra vendre afin de renflouer ses caisses tout en se renforçant afin de ne pas faire de la figuration en Ligue des Champions, l'OM n'a plus de directeur sportif depuis jeudi et l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta. Une situation inquiétante qui pousse Jacques-Henri Eyraud à une refonte de son organigramme. Ainsi, les Olympiens sont en quête d'un directeur général en charge du football, qui aura des responsabilités élargies. Et alors que l'heureux élu n'a toujours pas été trouvé, il ne devrait pas s'agir de Paul Aldridge.

Aldridge ne succédera pas à Zubizarreta