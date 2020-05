Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Campos, Henrique... La succession de Zubizarreta se complique !

Publié le 20 mai 2020 à 3h45 par A.M.

En quête d'un successeur à Andoni Zubizarreta dont le départ a été officialisé jeudi, l'OM multiplie les pistes mais semblent avoir du mal à dénicher l'oiseau rare.

Par le biais d'un communiqué, le club phocéen expliquait jeudi soir qu'à « la suite d'entrevues qui se sont déroulées cette semaine, l'Olympique de Marseille annonce le départ, d'un commun accord, d'Andoni Zubizarreta. » Par conséquent, Jacques-Henri Eyraud s'est mis en quête du successeur du Basque et cherche un dirigeant aux fonctions plus élargies qui occuperait le poste de directeur général chargé du football. Un profil rare sur le marché qui n'empêche pas l'OM de multiplier les pistes de renom. Sans réussite jusque-là.

Campos et Henrique déjà à oublier ?