Mercato - OM : Luis Campos pourrait jouer un drôle de tour à Eyraud !

Publié le 19 mai 2020 à 11h15 par A.M.

En quête du successeur d'Andoni Zubizarreta, l'Olympique de Marseille s'intéresse notamment à Luis Campos. Mais alors que le Portugais serait bien sur le départ du LOSC, un retour à l'AS Monaco serait actuellement dans les tuyaux.

Depuis jeudi, l'Olympique de Marseille n'a plus de directeur sportif. Par le biais d'un communiqué, le club phocéen a expliqué qu'à « la suite d'entrevues qui se sont déroulées cette semaine, l'Olympique de Marseille annonce le départ, d'un commun accord, d'Andoni Zubizarreta . » Par conséquent, afin de lancer la phase 2 du projet McCourt, Jacques-Henri Eyraud est en quête du successeur du Basque et cherche un dirigeant aux fonctions plus élargies qui occuperait le poste de directeur général chargé du football. Dans cette optique plusieurs noms circulent à l'image de celui de Luis Campos qui occupe pour le moment le poste de conseiller du président Gérard Lopez au LOSC.

Campos en contact avec Monaco ?