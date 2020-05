Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : Zidane prêt à tout pour Kai Havertz !

Publié le 19 mai 2020 à 16h45 par Alexis Bernard

Sur les tablettes du Real Madrid depuis de longs mois, Kai Havertz est un profil qui plaît énormément à Zinedine Zidane. Suffisant pour envisager une grosse opération cet été ?

Dans la droite ligne du recrutement qu’il organise pour le Real Madrid depuis son retour, Zinedine Zidane souhaite un vent de fraîcheur. Le groupe qu’il a porté aux sommets de l’Europe (2016-2018) est à bout de souffle et le technicien français veut rebâtir, sur la durée, avec une nouvelle génération. Voilà pourquoi le Real Madrid a activé la filière brésilienne pour dénicher quatre grands talents (Militao, Vinicius, Rodrygo et Reinier Jesus). Et voilà pourquoi Zidane souhaite voir débarquer les nouveaux joyaux du football européen. En tête de liste, on retrouve Kylian Mbappé et Erling Haaland. Mais le PSG ne lâchera pas son bijou cet été, en espérant réussir à le prolonger d’ici l’été prochain (ce qui semble peu probable, Mbappé préparant clairement son départ à un an de la fin de son contrat, en 2021). Quant à Haaland, Madrid pourrait également attendre un an, une clause libératoire de 70 millions d’euros devant s’activer au 1er janvier 2021. Mais il y a un autre trésor du football mondial que Zidane apprécierait par-dessus tout : Kai Havertz.

Le Real Madrid a déjà bougé

Le profil de Kai Havertz aurait totalement séduit Zinedine Zidane. Selon nos informations, le technicien français parle régulièrement de la pépite allemande autour de lui et espère clairement que le Real Madrid pourra le signer prochainement. Les dirigeants merengue ont d’ailleurs déjà bougé leur pion pour se positionner. Le clan Havertz a été plusieurs fois sollicité et le Bayer Leverkusen prévenu des intentions madrilènes. Depuis plusieurs mois, l'état-major du Real Madrid prépare le terrain pour une grande opération. Il ne resterait plus qu'à dégainer l'offre attendue par le Bayer.



Courtisé par le Bayern Munich, Manchester United, Barcelone Liverpool ou encore le PSG, Kai Havertz (20 ans) devrait clairement être l’un des gros dossiers de l’été à venir. Et le Bayer Leverkusen peut envisager un très gros montant pour son milieu de terrain. La barre des 100 millions d’euros ne sera pas loin d’être franchie. Avec une réelle chance pour le Real Madrid de l’avoir. Quand Zinedine Zidane est aux commandes, généralement, les choses avancent bien.