Mercato - Real Madrid : Un ancien de l’OM ouvre grand la porte à Zidane !

Publié le 19 mai 2020 à 11h00 par La rédaction

Annoncé comme étant courtisé par le Real Madrid, l’ancien ailier de l’OM Lucas Ocampos se dit flatté par cet intérêt des Merengues, et ouvrirait grand la porte à un Zinedine Zidane…

Lucas Ocampos a la côte. Après de belles saisons du côté de l’OM, l’Argentin s’est envolé pour rejoindre le FC Séville en début de saison. L’international argentin fait une arrivée remarquée en Liga, lui qui a marqué déjà 10 buts et délivré 2 passes décisives en 22 rencontres disputées en Espagne. Des prestations qui lui auront permis de s’offrir ses premières sélections avec l’Argentine, et d’attirer l’attention du Real Madrid...

« Le plus grand désir d’un footballeur »