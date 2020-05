Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas prend une énorme décision pour son avenir !

Publié le 19 mai 2020 à 9h15 par A.M.

Plus que jamais sur le départ, André Villas-Boas s'apprêterait à repousser l'offre de prolongation qu'il a reçue de la part de Jacques-Henri Eyraud alors que son bail arrive à échéance en juin 2021.

Quel sera l'avenir d'André Villas-Boas ? Très difficile à dire à l'heure actuelle bien que le départ d'Andoni Zubizarreta jette un énorme froid sur le futur du technicien portugais sous contrat jusqu'en juin 2021 à l'Olympique de Marseille. Il faut dire que l'ancien entraîneur de Chelsea et Tottenham n'a jamais caché qu'il liait son avenir à celui du Basque avec lequel il entretient d'excellents rapports. Par conséquent, ces derniers jours la tendance était clairement à un départ d'André Villas-Boas, au point que Jacques-Henri Eyraud prenne contact avec Christophe Galtier, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Toutefois, un espoir est réapparu lundi soir avec l'annonce d'une proposition de prolongation de contrat transmise à André Villas-Boas.

Villas-Boas a recalé Eyraud !