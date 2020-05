Foot - Mercato - Liverpool

EXCLU - Mercato : Liverpool ne lâche pas Werner !

Publié le 19 mai 2020 à 15h00 par Alexis Bernard

A la recherche d’un nouveau buteur pour la saison prochaine, notamment dans la perspective d’un possible départ de Sadio Mané, Kurgen Klopp pense toujours à Timo Werner.

Les chances de voir Timo Werner poursuivre sa carrière à Leipzig sont très minces. Après s’être révélé en Bundesliga, l’attaquant allemand de 24 ans a littéralement explosé cette saison avec 21 buts en 26 rencontres (et 7 passes décisives !) et les clubs intéressés par son profil sont nombreux. Et prestigieux. Comme indiqué par le10sport.com , Antonio Conte, à l’Inter Milan, en fait l’une de ses priorités, avec Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal). Mais un autre entraîneur de renom a également flashé sur Timo Werner. Il s’agit de Jurgen Klopp, coach de Liverpool.

Klopp l’a appelé plusieurs fois

L’intérêt de Jurgen Klopp pour Timo Werner n’est pas nouveau. Comme celui du Bayern Munich, hautement attentif sur le dossier (mais le joueur préfère quitter l'Allemagne). La piste est ouverte depuis de longs mois du côté de Liverpool. Mais d’après nos sources, elle fait partie des grandes priorités de Klopp pour l’été prochain. Le technicien allemand s’est même personnellement impliqué dans son transfert puisqu’il l’a appelé, à plusieurs reprises. Comme il l’a fait pour Kylian Mbappé (PSG), Klopp a fait en sorte d’expliquer son projet et ses ambitions pour Timo Werner.



Très clairement, si Liverpool est amené à laisser filer l’une de ses cartouches offensives, Timo Werner sera l’heureux élu pour lui succéder. Et l’intérêt du Real Madrid pour Sadio Mané ouvre clairement la porte à transfert du Sénégalais. Mohamed Salah, également très courtisé, est lui-aussi concerné par un possible départ, lui qui a tout gagné comme Sané avec Liverpool. Respectivement en fin de contrat en juin 2021 et juin 2022, les deux gâchettes des Reds sont amenés à faire un choix : prolonger ou partir. Les deux options sont possibles et sont mêmes prêtés à être activées (Mané et Salah ont reçu une offre pour prolonger). Reste à connaître leur décision. Mais si l’un d’eux choisit de faire ses valises, Jurgen Klopp se tient prêt à foncer sur son compatriote, Timo Werner.