Mercato - PSG : L'ASSE prête à miser gros sur ce joueur de Tuchel ?

Publié le 19 mai 2020 à 12h15 par D.M.

Malgré les exigences XXL d'Adil Aouchiche, l'ASSE continuerait de s'intéresser à la pépite du PSG et chercherait un moyen de s'attacher ses services.

Le PSG pourrait voir un nouveau joueur issu de son centre de formation lui filer entre les doigts. Adil Aouchiche (17 ans), qui a connu cette saison sa première apparition en Ligue 1, n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel et un départ lors du prochain mercato ne serait pas exclu. Comme annoncé par le 10 Sport le 28 avril dernier, l’ASSE a ciblé Adil Aouchiche et des contacts ont été pris avec son entourage. Journaliste pour l e Progrès , Macky Diong a annoncé ce dimanche que le joueur du PSG ferait monter les enchères et demanderait 4M€ à la signature.

« Aouchiche demanderait beaucoup. Mais Sainté est toujours dans la course »