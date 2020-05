Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel réclame un joueur de Bundesliga à Leonardo !

Publié le 19 mai 2020 à 13h45 par A.M. mis à jour le 19 mai 2020 à 14h02

Bien conscient de la nécessité de recruter un nouveau latéral droit afin de compenser le départ de Thomas Meunier dont le contrat arrive à échéance, Thomas Tuchel scrute le marché et semble intéressé par Ridle Baku (22 ans) qui évolue à Mayence.

L'une des priorités du Paris Saint-Germain cet été sera de dénicher un nouveau latéral droit. Et pour cause, le contrat de Thomas Meunier arrive à échéance le 30 juin prochain ce qui pousse Leonardo à sonder le marché afin de dénicher au moins un nouveau joueur à ce poste puisqu'avec le départ de l'international belge, Colin Dagba sera le seul latéral droit de formation au sein de l'effectif du PSG. Le directeur sportif parisien a donc activé ses réseaux et se concentre comme à son habitude sur l'Italie où Adam Marusic (Lazio Rome) et Timothy Castagne (Atalanta), comme révélé en exclusivité par le10sport.com, lui ont tapé dans l’œil. Toutefois, Thomas Tuchel semble également actif en coulisse et se tourne quant à lui vers l'Allemagne.

Thomas Tuchel apprécie Ridle Baku