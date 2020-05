Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de froid pour la succession de Meunier ?

Publié le 19 mai 2020 à 7h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain ne sont pas du tout seuls sur les traces de Timothy Castagne, latéral droit de l’Atalanta.

Alors que Thomas Meunier semble inexorablement se diriger vers un départ du Paris Saint-Germain, au terme de son contrat, Leonardo a déjà une piste pour le remplacer. Selon nos informations, le directeur sportif du PSG suit Timothy Castagne, latéral droit de nationalité belge, sous contrat avec l’Atalanta jusqu’en juin 2021. Les négociations concernant sa prolongation sont mal embarquées et la presse italienne assure qu’il pourrait bel et bien partir cet été.

Le Napoli, le FC Séville et Leicester également dans le coup ?