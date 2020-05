Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Un échange Mkhitaryan - Kluivert l’été prochain ?

Publié le 20 mai 2020 à 10h50 par La rédaction mis à jour le 20 mai 2020 à 10h54

Arrivé à l’AS Roma dans le cadre d’un prêt lors du dernier mercato estival, Henrikh Mkhitaryan pourrait ne pas retourner à Arsenal l’été prochain. Les Gunners auraient effectivement décidé de ne pas le rapatrier à Londres.