Mercato : Leroy Sané tout proche de quitter Manchester City ?

Foot - Mercato

Sur les tablettes des dirigeants du Bayern Munich depuis plusieurs mois, Leroy Sané pourrait quitter Manchester City dans les prochains jours. Les négociations auraient d’ores et déjà débutés entre son agent et le club allemand.

« Pour le FC Bayern et la Bundesliga, il serait un point d'orgue absolu, tant sur le plan humain que sur le plan sportif. Leroy est un joueur qui a l'ambition de gagner la Ligue des champions. » avait confié il y a quelques jours Damir Smoljan, directeur général de LIAN SPORTS, agence qui gère en autres les affaires de Leroy Sané. En effet le transfert de Leroy Sané se préciserait. Dans le viseur des dirigeants bavarois depuis de longs mois, l’ailier de Manchester City pourrait définitivement poser ses valises en Allemagne l’été prochain. Le journaliste italien Nicolò Schira a affirmé via son compte Twitter que Fali Ramadani, agent du protégé de Pep Guardiola, serait en négociations avancées avec le Bayern Munich. Le joueur allemand pourrait s’engager avec l’actuel champion de Bundesliga jusqu’en 2025. Essentiel dans le jeu des Skyblues et de retour à l’entraînement après s’être éloigné des terrains pendant plusieurs mois à cause d’une rupture du ligament croisé, Leroy Sané n’a effectivement pas prolongé son contrat avec Manchester City qui prendra fin en juin 2021. Reste à savoir quel est le montant de ce transfert.

