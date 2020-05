Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani pourrait bien disposer d’une belle porte de sortie !

Publié le 20 mai 2020 à 21h45 par Th.B.

Son contrat arrivant à expiration à la fin de la saison avec le PSG, Edinson Cavani pourrait se lancer un dernier challenge européen comme il le souhaiterait tout en disposant d’un joli salaire. Explications.

Les semaines se suivent et le départ d’Edinson Cavani semble se préciser. En effet, bien que L’Équipe faisait part d’un éventuel retournement de veste de la part de la direction sportive du PSG avec une potentielle prolongation de contrat pour l’Uruguayen, le meilleur buteur de l’histoire du club parisien devrait bel et bien quitter le PSG cet été à l’expiration de son engagement. En effet, aucune offre ne serait à noter à ce jour, alors que l’Inter aurait entamé les négociations avec le clan Cavani, le club nerazzurri ne pouvant plus mettre la main sur Dries Mertens, en passe de prolonger au Napoli. Mais l’Inter pourrait-elle offrir à Cavani un salaire aussi important que ses revenus actuels au PSG ?

Newcastle, l’eldorado de Cavani ?