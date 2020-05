Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet devrait avoir des prétendants inattendus !

Publié le 21 mai 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Auteur d’une bonne saison avec l’OM, Dimitri Payet pourrait avoir des courtisans sur le marché des transferts… et notamment en provenance de pays exotiques !

Lié à l’OM jusqu’en juin 2022 et alors qu’il a rarement été aussi décisif que cette saison sous la tunique du club phocéen, Dimitri Payet fait partie des éléments les plus bankable de l’effectif actuel. D’ailleurs, alors que la direction de l’OM est en quête de liquidités et que Payet touche un gros salaire, sa vente pourrait faire du bien au club. Mais l’international français aura-t-il des prétendants sur le marché ?

Payet intéresserait des clubs exotiques