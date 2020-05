Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une tendance claire pour l’avenir de Dimitri Payet ?

Publié le 20 mai 2020 à 15h45 par G.d.S.S.

Malgré les besoins de ventes urgentes de l’OM cet été, Dimitri Payet semble bien parti pour poursuivre l’aventure avec le club phocéen la saison prochaine.

« Je suis très bien à Marseille, ma famille aussi. On ne sait pas de quoi le foot est fait mais pour qu'il y ait une histoire, il faut être deux dans ce genre de situation. On n'a pas prévu de déménager… », confiait récemment Dimitri Payet au micro d ’Eurosport , affichant donc clairement son envie de rester à l’OM l’été prochain pour y disputer la Ligue des Champions. L’Equipe fait le point sur ce dossier dans ses colonnes du jour, et semble confirmer la tendance pour le milieu offensif français.

Payet devrait avoir des offres, mais…

Selon le quotidien sportif, Dimitri Payet devrait logiquement recevoir des propositions de la part de clubs exotiques lors du prochain mercato estival, mais son envie de disputer la Ligue des Champions ainsi que son contrat très confortable avec l’OM (lié jusqu’en juin 2022) l’inciteraient à ne pas bouger, et ce malgré la volonté de ses dirigeants qui auront besoin de liquidités pour répondre aux exigences du fair-play financier.