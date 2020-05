Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud, McCourt... Cette sortie qui en dit long sur la vente de l'OM !

Publié le 20 mai 2020 à 13h45 par A.M.

Bien que Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt s'évertuent à démentir les rumeurs d'une vente de l'OM, cela pourrait bien faire partie de la stratégie phocéenne comme l'explique Vincent Chaudel, économiste du sport et fondateur de l’observatoire du foot business.

Depuis quelques jours, la vente de l'Olympique de Marseille est régulièrement évoquée. Le 5 mai dernier, TMW annonçait effectivement l'ouverture de discussions entre Frank McCourt et le milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal. Une information que l'OM dément avec vigueur. Jacques-Henri Eyraud assure que « c'est n'importe quoi, ce sont des fake news. Le club n'est pas à vendre . » Frank McCourt est sur la même longueur d'ondes que son président et récemment affirmé qu'il « était pleinement engagé envers l'OM et le projet pour les années à venir . » Mais ces déclarations n'ont pas suffi à éloigner les rumeurs. Et pour cause, d'après Vincent Chaudel, économiste du sport et fondateur de l’observatoire du foot business, ces démentis pourraient parfaitement faire parties d'une stratégie de vente...

«Si vous annoncez être vendeur, vous vous mettez en position de faiblesse»