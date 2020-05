Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un coup à jouer pour Ben Yedder !

Publié le 20 mai 2020 à 12h00 par Th.B.

À la recherche d’un attaquant cet été, le PSG s’intéresserait à Wissam Ben Yedder qui disposerait d’un bon de sortie de la part de l’AS Monaco. Mais attention à Manchester United…

Fin mars, ABC révélait un intérêt de Thomas Tuchel pour Wissam Ben Yedder. En effet, le PSG devrait recruter un attaquant à l’intersaison et l’entraîneur allemand militerait pour témoigner de l’arrivée du co-meilleur buteur du championnat de France de la saison. Avec ses 18 buts, Ben Yedder pourrait être un élément complémentaire à Neymar et Kylian Mbappé la saison prochaine. Cependant, le10sport.com vous révélait le 18 avril dernier la présence de Manchester United dans ce dossier. À l’instar du PSG, les Red Devils veulent injecter du sang neuf dans leur secteur offensif. L’international français est d’ailleurs une piste chaude de la direction mancunienne et la tendance semble se confirmer.

L’ASM vendeur, United à l’affût ?