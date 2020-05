Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas ou la volte face d’Eyraud…

Publié le 20 mai 2020 à 11h45 par Th.B.

Alors que Jacques-Henri Eyraud se serait montré ouvert au départ d’André Villas-Boas la semaine dernière lors d’un entretien avec l’entraîneur de l’OM, le président marseillais aurait changé son fusil d’épaule pour garder la face auprès des supporters du club phocéen…

Décidément, l’OM n’est pas au mieux en interne. En plus des difficultés financières du club et de son déficit qui pointe à plus de 200M€ sur les trois dernières années, la direction de l’OM a connu un changement de taille ces derniers jours avec le départ de son désormais ancien directeur sportif, « d’un commun accord », Andoni Zubizarreta. Un bouleversement qui pourrait chambouler le staff technique de l’OM puisque André Villas-Boas serait désormais susceptible de claquer la porte. D’ailleurs, le technicien portugais n’aurait pas donné suite à la proposition de prolongation de contrat de sa direction, et l’aurait même repoussé. De quoi jeter un gros froid sur son avenir au sein de la cité phocéenne, lui qui est annoncé sur le départ depuis celui de Zubizarreta jeudi dernier. Une éventualité à laquelle le président Jacques-Henri Eyraud semblait s’être préparé.

Eyraud aurait accepté le départ de Villas-Boas avant de revenir sur sa position !