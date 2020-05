Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux obstacles pour Zidane avec ce joueur du LOSC ?

Publié le 20 mai 2020 à 13h00 par A.D.

Dayot Upamecano trop cher, Zinedine Zidane pourrait se tourner vers son plan B : Gabriel. Toutefois, plusieurs obstacles se dresseraient sur la route du Real Madrid pour le joueur du LOSC.

Zinedine Zidane pourrait rencontrer quelques difficultés pour Gabriel. Alors qu'Eder Militao ne lui donnerait pas entière satisfaction, le coach du Real Madrid voudrait recruter un nouveau défenseur central. Dans cette optique, Zinedine Zidane aurait voulu s'attaquer à Dayot Upamecano, mais ce dernier serait trop cher. Selon les dernières informations d' AS , le technicien français pourrait donc oublier son compatriote et plutôt miser sur une piste plus abordable : Gabriel. Mais ce dossier ne serait pas pour autant simple à boucler.

Chelsea en pole position pour Gabriel ?