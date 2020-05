Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : Privé de Mbappé, Zidane pense toujours à Mané

Publié le 20 mai 2020 à 7h45 par Alexis Bernard

Si Zinedine Zidane rêve principalement de faire venir Kylian Mbappé au Real Madrid, il n’oublie pas une autre piste pour l’été prochain : Sadio Mané.

Les premiers contacts entre le Real Madrid et Sadio Mané datent de juillet 2019. A l’époque, les Madrilènes font savoir au Sénégalais qu’ils sont disposés à organisation une opération à son endroit, pour le faire venir, mais ils souhaitent d’abord connaître les intentions du buteur de Liverpool, fraîchement sacré vainqueur de la Ligue des Champions. Si les discussions n’ont pas abouti l’été dernier, le contact n’a jamais été rompu. Et selon nos informations, Zinedine Zidane pense toujours à Sadio Mané, qu’il tient en très haute estime.

Une ouverture pour Mané