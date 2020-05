Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bis repetita pour Matthijs de Ligt ?

Publié le 20 mai 2020 à 6h00 par Th.B.

Le FC Barcelone en pincerait toujours pour Matthijs de Ligt et aurait formulé une offre à la Juventus, sans succès. Explications.

Dans le cadre du mercato estival, le FC Barcelone aura plusieurs opérations à mener à bien, dont le recrutement d’un défenseur central. La direction sportive blaugrana voudrait injecter du sang neuf dans ce secteur de jeu, souhaitant d’une part disposer d’un nouvel élément pour suppléer Gerard Piqué et Clément Lenglet, et d’une autre pour remplacer Samuel Umtiti qui ne serait plus désiré au FC Barcelone. Le nom de Matthijs de Ligt ferait toujours tourner la tête du Barça , malgré le revers de l’été dernier lorsque la Juventus avait raflé la mise pour l’ex-défenseur central de l’Ajax Amsterdam. Néanmoins, la prochaine session des transferts ne devrait rien y changer.

Le Barça n’aurait aucune chance pour De Ligt