Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le terrible constat de Riolo sur l'avenir de Villas-Boas...

Publié le 20 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur l'avenir toujours aussi flou d'André Villas-Boas, Daniel Riolo estime que si le technicien portugais reçoit une offre intéressante, il partira.

Arrivé l'été dernier à l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas a rapidement fait taire les sceptiques. En effet, les recrues qu'il a réclamées ont rapidement répondu présent et les résultats ont suivi. A tel point que le technicien portugais a permis à l'OM de retrouver la Ligue des Champions. Une qualification très attendue par les fans olympiens et déterminante compte tenu des finances du club phocéen. Et pourtant, depuis l'avenir l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta jeudi, l'avenir d'André Villas-Boas s'inscrit en pointillés à Marseille. Daniel Riolo dresse d'ailleurs son constat concernant l'avenir du Special Two .

«Villas-Boas, s'il a une offre qui lui convient, je pense qu'il part»