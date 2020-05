Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane prêt à chiper une pépite de Leonardo ?

Publié le 20 mai 2020 à 23h15 par Th.B.

Sur le point de quitter le PSG cet été, soit à la fin de son contrat de stagiaire pro, Tanguy Kouassi aurait l’embarras du choix pour la signature de son premier contrat professionnel et serait susceptible d’atterrir au Real Madrid.

Avec ses 11 apparitions arborant le maillot du PSG cette saison, le jeune Tanguy Kouassi (17 ans) aurait la cote sur le marché des transferts. N’ayant toujours pas signé de contrat professionnel et ne disposant que d’un statut de stagiaire pro, le défenseur français sera libre de signer son premier bail professionnel avec le club de son choix cet été. Et les équipes prêtes à l’accueillir seraient légion. En plus du Red Bull Leipzig, le Milan AC aurait des vues sur Kouassi, mais une autre institution du football entrerait dans la danse.

Après Varane, Zidane pourrait rafler une autre promesse française avec Kouassi !