Mercato - Real Madrid : Haaland, Havertz… Quel sera le gros coup de l’été de Zidane ?

Publié le 20 mai 2020 à 8h00 par La rédaction mis à jour le 20 mai 2020 à 8h41

Après avoir dépensé plus de 300M€ l’été dernier, le Real Madrid voudrait encore frapper fort lors du prochain mercato estival. Quel sera alors le gros coup de Zinedine Zidane ?

Du côté du Real Madrid, le retour de Zinedine Zidane sur le banc de touche a été accompagné par un grand chamboulement dans l’effectif. En effet, l’entraîneur merengue avait réclamé des garanties à son président en ce qui concerne le recrutement, et il a été entendu. Plus de 300M€ ont ainsi été lâchés pour faire venir Eden Hazard, Ferland Mendy, Luka Jovic ou encore Eder Militao. Toutefois, l’effectif madrilène a encore certaines lacunes et Zidane n’en aurait pas fini avec son lifting. Malgré le contexte financier compliqué actuellement, le Real Madrid verrait tout de même les choses en grand pour cet été. Et afin de donner satisfaction à son entraîneur, Florentino Pérez pourrait bien sortir le chéquier dans les prochaines semaines.

Une nouvelle star pour Zidane ?

Avec le coronavirus, les caisses des clubs sont vides. Le Real Madrid doit aussi faire avec des difficultés financières, mais cela n’empêche pas les Merengue de voir les choses en grand pour cet été. Ainsi, les pistes de renom se multiplient pour Zinedine Zidane. Ce mardi, Le 10 Sport vous a d’ailleurs révélé un intérêt du technicien madrilène pour Kai Havertz, le prodige du Bayer Leverkusen, dont le prix pourrait atteindre les 100M€. L’Allemand rejoint alors d’autres pistes prestigieuses comme celle menant à Erling Braut Haaland, Sadio Mané, Paul Pogba ou bien le grand rêve du Real Madrid, Kylian Mbappé.



Alors, quel sera le gros coup de l’été de Zidane ?