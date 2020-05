Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande menace se confirme pour ce crack de Tuchel !

Publié le 19 mai 2020 à 15h15 par A.M.

Alors qu'il n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain, Tanguy Kouassi semble toujours plus se rapprocher d'un départ. Et le Milan AC serait désormais en pole position dans ce dossier grâce à Ralf Rangnick. Explications.

Auteur de débuts très remarqués cette saison avec le Paris Saint-Germain, Tanguy Kouassi se présente comme l'un des grands espoirs du club de la capitale. Apparu à 13 reprises toutes compétitions confondues sous les ordres de Thomas Tuchel, le joueur de 17 ans plaît particulièrement au technicien allemand par sa polyvalence puisqu'il est capable de jouer en défense centrale mais également au milieu de terrain. Toutefois, Tanguy Kouassi n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG, et son contrat aspirant se termine le 30 juin. Autrement dit, le PSG pourrait voir filer gratuitement un autre grand espoir. Et visiblement, le Milan AC a accéléré dans ce dossier.

Kouassi vers le Milan AC ?