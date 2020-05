Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros dossier mis en stand-by à cause de... Villas-Boas ?

Publié le 21 mai 2020 à 16h00 par A.M.

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille ces dernières semaines, Joao Mario s'éloigne sérieusement du club phocéen suite au départ d'Andoni Zubizarreta et l'incertitude autour d'André Villas-Boas.

L'été s'annonce bien compliqué du côté de l'Olympique de Marseille. En effet, Jacques-Henri Eyraud n'a pas caché que l'objectif prioritaire de la phase 2 du projet McCourt concernerait la vente des joueurs. Et cette phase se fera sans Andoni Zubizarreta qui a quitté son poste de directeur sportif il y a une semaine tandis que l'avenir d'André Villas-Boas est toujours aussi flou. Une situation qui relance totalement le mercato de l'OM puisque les deux hommes forts du secteur sportif marseillais avaient commencé à cibler certains renforts. Des dossiers qui prennent du plomb dans l'aile.

Joao Mario très loin de l'OM ?