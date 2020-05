Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas prend une nouvelle grande décision pour son avenir !

Publié le 21 mai 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 21 mai 2020 à 8h17

Toujours en poste à l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas n'en reste pas moins sur le départ. Et pour cause, son avenir s'inscrit en pointillés sur le banc du club phocéen. Mais sa relation tendue avec Jacques-Henri Eyraud le pousse à ne pas démissionner.

Une semaine après l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta, André-Villas Boas est toujours l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Mais pour combien de temps ? C'est la question qui anime Marseille ces derniers jours. Et pour cause, le technicien portugais avait assuré à plusieurs reprises qu'il partirait si le Basque n'était pas conservé. Ce qui est désormais le cas. D'ailleurs, un départ à l'amiable a d'abord été envisagé avant que Jacques-Henri Eyraud ne fasse machine arrière et propose même une prolongation de contrat à André Villas-Boas. « Le club a fait parvenir à André Villas-Boas une proposition de prolongation de contrat de 2 ans », précisait même un communiqué officiel de l'OM.

Villas-Boas ne démissionnera pas