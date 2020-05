Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’OM n’a qu’une seule issue pour Thauvin

Publié le 21 mai 2020 à 7h30 par La rédaction

Pris au piège dans le dossier Thauvin, l’OM n’a qu’une solution pour retourner la situation à son avantage.

Alors qu’il est contraint de réaliser plusieurs très grosses ventes sur le mercato estival afin de sauver une situation financière extrêmement délicate, l’Olympique de Marseille se retrouve à court de solutions sur le dossier Thauvin.

Faire de Thauvin un renfort...

Si logiquement, l’OM cherchait à vendre Thauvin, qui n’a plus qu’un an de contrat et qui constitue l’un des éléments les plus cotés de l’effectif, il se retrouve totalement désarmé sur le dossier. Avec l’arrêt des compétitions, le joueur n’a pas pu rejouer ni se relancer avant la fin de saison. Dans ces conditions, il ne veut pas d’un transfert qui interviendrait dans un mauvais timing pour lui et privilégie un départ libre l’an prochain, après une dernière grosse saison. Aujourd’hui, il s’agit de la seule porte de sortie valable pour l’OM sur ce dossier : entériner le choix de Thauvin et miser sur le fait qu’il sera obligé de faire une saison de premier ordre l’an prochain pour retrouver un gros club. En clair, agir comme s’il s’agissait d’un renfort.