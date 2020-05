Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette manoeuvre d’Eyraud qui n’aurait pas plus à McCourt…

Publié le 21 mai 2020 à 5h30 par T.M.

Depuis plusieurs mois, l’OM tente tout pour essayer de se débarrasser de Kevin Strootman. Toutefois, au sujet du Néerlandais, Jacque-Henri Eyraud et Frank McCourt n’ont pas été sur la même longueur d’onde.

A l’initiative de Rudi Garcia, l’OM avait décidé de miser gros sur Kevin Strootman en 2018. Un investissement aujourd’hui loin d’être rentable, d’autant plus qu’avec son salaire XXL, le Néerlandais plombe les comptes du club. Pour résoudre cela, les Phocéens feraient donc tout pour refiler le milieu de terrain à quelqu’un d’autre. Problème, cela est difficile de trouver preneur pour un joueur décevant sur le terrain et qui en plus gagne un gros salaire. Alors que le départ de Strootman pourrait sonner lors du prochain mercato estival, Jacques-Henri Eyraud était visiblement prêt à tout l’été dernier…

Une idée qui ne passe pas ?