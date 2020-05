Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud peut oublier cette piste pour l’après-Zubizarreta !

Publié le 21 mai 2020 à 6h00 par Th.B.

Faisant partie de la liste des options pour succéder à Andoni Zubizarreta, Luis Campos ne devrait, sauf énorme revirement de situation, pas s’engager à l’OM. Explications.

À l’instar d’Olivier Létang ou encore d’Antero Henrique, Luis Campos est un nom qui circule dans la presse pour prendre les rênes de la section sportive de l’OM suite au départ d’Andoni Zubizarreta la semaine dernière. Et bien qu’il figurerait également sur le départ de son poste de conseiller du président Gérard Lopez du côté du LOSC, Campos n’aurait pas l’intention de rejoindre la cité phocéenne, mais se rapprocherait de la côte d’Azur.

Campos de retour à l’AS Monaco ?