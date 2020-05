Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une immense vague de départs se profile !

Publié le 21 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que l'Olympique de Marseille doit trouver 60M€ cet été, aucun joueur ne sera conservé en cas de bonne offre. Explications.

« L’objectif est clair : générer des revenus du trading, et donc vendre des joueurs. C'est important pour l'équilibre économique des clubs. Ce n'est pas l'ère des soldes. On sait très bien ce qu'on voudrait obtenir (NDLR concernant les prolongations de contrat) ». Jacques-Henri Eyraud l'a récemment révélé, la phase 2 du projet McCourt va essentiellement concerner les ventes de joueurs. Et pour cause, en proie à de gros soucis financiers, l'OM doit réduire son déficit et compte récupérer pas moins de 60M€ cet été. Par conséquent, aucun joueur ne semble intransférable.

60M€ attendus en vente de joueurs ?