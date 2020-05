Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un coup de tonnerre pour une recrue estivale ?

Publié le 20 mai 2020 à 14h15 par A.M.

Contraint de vendre de façon importante cet été, l'Olympique de Marseille semble n'écarter aucune hypothèse, à commencer par la vente de Valentin Rongier, arrivé l'été dernier.

La phase 2 du projet McCourt est lancée. « L’objectif est clair : générer des revenus du trading, et donc vendre des joueurs. C'est important pour l'équilibre économique des clubs », assurait ces derniers jours Jacques-Henri Eryaud concernant ce qui attend l'OM sur le marché des transferts, précisant toutefois que « ce n'est pas l'ère des soldes . » Malgré tout, le club phocéen va devoir vendre de façon importante cet été puisque il faut trouver 60M€ cet été afin de répondre aux exigences du fair-play financier et rééquilibrer les comptes olympiens. Dans cette optique, aucun joueur ne semble être retenu.

La porte n'est pas fermée pour un départ de Rongier