EXCLU - Mercato - Bordeaux : Angers accélère pour Bernardoni !

Publié le 20 mai 2020 à 12h15 par Alexis Bernard

Sur les tablettes du SCO Angers, Paul Bernardoni semble devenir une cible prioritaire pour les Angevins qui sont en pole position dans ce dossier.

Après deux années en prêt du côté de Nîmes, Paul Bernardoni doit retourner à Bordeaux, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2023. Comme révélé par le10sport.com , les dirigeants envisagent la mise en concurrence du duo Costil/Bernardoni et ainsi permettre à l’espoir français de pouvoir décrocher une place de titulaire. Mais la priorité de club reste économique et si un club offre un joli montant pour le transfert de Bernardoni, les dirigeants choisiront cette option.

Angers en pole position