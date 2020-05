Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Ruffier trop cher pour Montpellier !

Publié le 19 mai 2020 à 21h30 par Alexis Bernard

En froid avec Claude Puel à l’ASSE, Stéphan Ruffier pourrait bien quitter le Forez cet été. Et si Montpellier rêve d’attirer l’international français, l’aspect financier semble toutefois être un frein pour les Héraultais.

Claude Puel l’a récemment annoncé, la saison prochaine, c’est Jessy Moulin qui débutera en tant que numéro 1. Un signe de plus que le technicien de l’ASSE ne compte plus sur Stéphane Ruffier, qui avait été écarté lors des derniers matchs des Verts. Une relation conflictuelle qui pourrait donc avoir raison de l’avenir du Français dans le Forez. A 33 ans et après avoir passé 9 saisons sous le maillot de l’ASSE, Ruffier pourrait découvrir un nouveau challenge. Une nouvelle aventure qui pourrait très bien être toujours en Ligue 1. En effet, selon les informations recueillies par le10sport.com, Montpellier a coché le nom du Stéphanois. Géronomi Rulli, actuellement prêté par la Real Sociedad dans l’Hérault, n'étant pas sûr de rester, le MHSC rêve donc de Stéphane Ruffier, qui est d’ailleurs à l’écoute de cette proposition.

Une opération trop complexe financièrement

L’avenir de Stéphane Ruffier pourrait donc passer par Montpellier, mais pour cela, il va falloir résoudre l’aspect financier du dossier qui pose problème. Selon nos informations, ce transfert semble trop compliqué à gérer pour le club de Laurent Nicollin, que ce soit pour l’indemnité de transfert ou même pour le salaire du gardien de l’ASSE. Devant tout de même se trouver un gardien en cas de départ de Rulli, Montpellier pense alors également à Paul Bernardoni, prêté cette saison à Nîmes par Bordeaux.