Mercato - ASSE : Moulin, avenir... Puel envoie un message très clair à Ruffier !

Publié le 14 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Bien décidé à mener une politique de recrutement basée sur les jeunes joueurs, Claude Puel envoie un message à Stéphane Ruffier qui ne sera pas retenu cet été alors que Jessy Moulin sera titulaire la saison prochaine.

Dans les colonnes du Progrès , Claude Puel s'est prononcé sur la situation délicate de Stéphane Ruffier, dont le contrat court jusqu'en juin 2021, et qui a été écarté lors des derniers matches de l'ASSE. Et le technicien des Verts ouvre grand la porte à un départ de son gardien de but : « Stéphane possède encore un an de contrat et je respecterai sa décision. Nous étudierons, s'il le souhaite, toute possibilité qui se présentera . » C'est donc assez clair, Stéphane Ruffier ne sera pas retenu cet été et Claude Puel va même plus loin en annonçant qui l'a déjà prévu de faire de Jessy Moulin son titulaire la saison prochaine.

Ruffier invité à partir, Moulin numéro 1