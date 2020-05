Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel prend position dans ce dossier sensible !

Publié le 14 mai 2020 à 0h30 par A.M.

Alors que la prolongation de Loïc Perrin est source de désaccord entre Claude Puel et Roland Romeyer, l'entraîneur de l'ASSE n'écarte pas l'hypothèse de conserver son capitaine.

Comme révélé par le10sport.com, la situation de Loïc Perrin, qui aura 35 ans au mois d'août, est source de tension à l'ASSE. Et pour cause, dans un souci de rajeunissement de son effectif, Claude Puel ne souhaiterait pas conserver son capitaine dont le contrat arrive à son terme le 30 juin, et préférerait recruter un nouveau joueur tout en s'appuyant sur Wesley Fofana. Problème, Roland Romeyer, président du directoire de l'ASSE, a démarré des discussions afin de prolonger le bail de Loïc Perrin, solution plus économique que le recrutement d'un nouveau joueur. Toutefois, ces derniers jours, Bernard Caïazzo, président du Conseil de surveillances des Verts, assurait que Claude Puel aurait le dernier mot dans ce dossier : « Tout dépendra de sa condition physique, m'a dit le coach. Et Roland Romeyer pense pareil. À l'ASSE, c'est le coach qui décide. Les décisions sont prises par le directoire. Tout dépend du physique de Loïc. Et je suis d'accord avec cette vision ». Et cela tombe bien puisque l'entraîneur stéphanois s'est prononcé concernant l'avenir de Loïc Perrin.

Puel ne ferme pas la porte à Perrin