Mercato - ASSE : Thuilot, Romeyer... Puel lâche un message clair sur son avenir !

Publié le 13 mai 2020 à 16h00 par A.M.

Alors que les tensions semblent importantes à l'AS Saint-Etienne, Claude Puel est sorti du silence afin de se muet en fédérateur et rappelle que dans l'intérêt des Verts, il faut travailler en harmonie.

En arrivant à l'AS Saint-Etienne, Claude Puel avait rapidement fait comprendre qu'il voulait avoir un pouvoir élargi à la manière du manager de Premier League qu'il a été à Leicester et Southampton. Il a d'ailleurs attiré à ses côtés Xavier Thuilot, avec lequel il avait travaillé au LOSC, afin d'occuper le rôle de directeur général. Une situation mal vécue par Roland Romeyer, président du directoire de l'ASSE, et très influent en interne. Son ingérence dans certains dossiers déplaît à Claude Puel à tel point que comme le10sport.com vous le révélait ces derniers jours, le retour aux affaires de Roland Romeyer devant la situation financière délicate du club a ravivé les tensions et engendré de nombreux points de désaccord, au point qu'un départ de Claude Puel ne soit plus à exclure. Cependant, l'entraîneur de l'ASSE tient à calmer la situation et assure que si tout le monde travaille en harmonie, tout ira pour le mieux.

Puel veut «offrir un futur» à l'ASSE