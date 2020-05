Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’appel du pied d’Alvaro Gonzalez à... Antoine Griezmann

19 mai 2020

Alors qu’il ne sait pas encore s’il restera à l’OM la saison prochaine, Alvaro Gonzalez invite Antoine Griezmann à rejoindre l’OM la saison prochaine.

Arrivé il y a moins d’un an à Marseille, Alvaro Gonzalez s’est très bien intégré à sa nouvelle vie marseillaise. Le joueur prêté par Villarreal, en plus de séduire sur le terrain par ses excellentes prestations qui ont fait de lui un homme de base d’André Villas-Boas, s’est aussi beaucoup attaché à l’environnement et aux supporters de l’OM. Alors qu’il a clamé à plusieurs reprises au cours de la saison son souhait de rester sur la Canebière la saison prochaine, Alvaro Gonzalez tente désormais de jouer les VRP de luxe en tentant de convaincre certains joueurs de le rejoindre à l'OM.

