EXCLU - Mercato : City, Liverpool, Manchester United… Bataille XXL pour cette révélation de Premier League !

Publié le 19 mai 2020 à 18h10 par Alexis Bernard

Révélation de Premier League cette saison, Adama Traoré est dans le viseur des plus grands clubs anglais et européens.

Formé au FC Barcelone, c’est du côté de Wolverhampton que la carrière d’Adama Traoré a fini par décoller. A la faveur d’une transformation physique impressionnante, l’ailier malien s’est fait un nom en Premier League grâce à sa vitesse, son gabarit et ses qualités de percussion impressionnantes (4 buts, 7 passes décisives cette saison). Au point de voir son nom sur les tablettes de clubs très prestigieux à l’approche du mercato estival. En effet, selon nos informations, Manchester City, Liverpool et Manchester United seraient déjà positionnés sur le dossier Traoré ! Et du côté de l’Allemagne, le Bayern Munich pourrait également jouer un rôle cet été si Wolverhampton venait à ouvrir des discussions. A 24 ans, Adama Traoré a encore trois ans de contrat mais pourrait vite découvrir de nouveaux horizons si les géants d’Europe passaient à l’action…