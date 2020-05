Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un inattendu appel du pied !

Publié le 19 mai 2020 à 19h45 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral droit afin de succéder à Thomas Meunier dont le contrat arrive à échéance le 30 juin, Leonardo reçoit un bel appel du pied de Kevin Mbabu qui évolue à Wolfsburg depuis l'été dernier.

Cet été, l'une des priorités du Paris Saint-Germain sera de recruter un nouveau latéral droit. Et pour cause, en fin de contrat, Thomas Meunier est plus que jamais sur le départ. Sans l'international belge, Colin Dagba sera la seul spécialiste du poste, ce qui pousse ainsi Leonardo à dénicher au moins un joueur dans le couloir droit de la défense. Dans cette optique, plusieurs noms ont circulé à l'image de ceux d'Achraf Hakimi, Hamari Traoré, Adam Marusic ou encore Timothy Castagne comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Mais le PSG pourrait être tenté de se diriger sur une autre piste, puisque Kevin Mbabu a reconnu qu'il aurait du mal à repousser les avances du club de la capitale.

Mbabu ne dirait pas non au PSG