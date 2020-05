Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Hakimi, la pépite de Zidane qui affole l’Europe…

Publié le 19 mai 2020 à 15h30 par G.d.S.S.

À l’issue de son prêt particulièrement convaincant au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi retournera au Real Madrid. Et le latéral droit marocain aurait toujours autant de prétendants sur le marché des transferts, et cet été 2020 s’annonce décisif à plus d’un titre pour le jeune talent.

« Hakimi est le meilleur arrière droit du monde avec Alexander-Arnold. Les plus grandes équipes d’Europe le veulent et c’est aussi le cas du Real Madrid. Mais le Borussia Dortmund continue d’être une option pour nous. Nous devons patienter », indiquait récemment l’agent d’Achraf Hakimi sur l’avenir incertain de son poulain. Prêté depuis deux ans au Borussia Dortmund où il a explosé au plus haut niveau européen en s’imposant comme une référence, le latéral droit marocain est encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid. Et ce dossier n’a pas fini de faire couler beaucoup d’encre…

L’Inter entre dans la danse

Selon les informations révélées par la Gazzetta dello Sport ce mardi, l’Inter Milan serait entré dans la danse pour Achraf Hakimi et serait déterminé à recruter le jeune talent du Real Madrid lors du prochain mercato. Néanmoins, le club transalpin ne sera pas seul sur le coup puisque ces dernières semaines, les plus gros cadors européens en pinceraient pour Hakimi : Chelsea, la Juventus, Manchester United, le Bayern Munich... Tous auraient des vues sur l’international marocain, qui devait être l’une des grandes attractions de l’été 2020. Même le PSG serait sur les rangs, alors que Leonardo cherche déjà un successeur à Thomas Meunier qui arrive en fin de contrat au Parc des Princes. D’ailleurs, selon la Gazzetta , le Real Madrid réclamerait pas moins de 50M€ pour envisager une vente d’Hakimi.

Hakimi a déjà sa préférence

Toutefois, dans l’esprit d’Achraf Hakimi, tout est déjà très clair. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité début mai, le jeune talent souhaite absolument s’imposer au sein du Real Madrid et semble déterminé à prouver sa valeur à Zinedine Zidane à son retour au club dans les prochains mois. Il se retrouverait alors en concurrence avec Dani Carvajal, et pas sûr qu’il parvienne donc à trouver autant de temps de jeu qu’à Dortmund. En attendant, Achraf Hakimi devrait donc étudier les nombreuses options qui s’offriront à lui dans les prochaines semaines, au terme de sa très belle aventure avec le Borussia Dortmund.