Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Le RC Lens se lance sur une piste de l’OM !

Publié le 19 mai 2020 à 20h00 par T.M.

La saison prochaine, le RC Lens évoluera donc en Ligue 1. Cherchant à se renforcer pour bien figurer dans l’élite, le club nordiste aurait décidé de cocher un nom, déjà observé par l’OM.

L’épidémie de coronavirus a totalement chamboulé le monde du sport. Et alors que le football commence petit à petit à reprendre ses droits comme c’est le cas en Allemagne, le France a décidé d’opter pour une autre stratégie. En effet, il a été décidé que la saison 2019-2020 ne reprendrait pas, ce qui a alors fait le bonheur de certains clubs. En Ligue 2, le RC Lens occupait la 2ème place à l’arrêt de la saison. Une position qui assure donc aux Sang et Or de retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Le club nordiste doit donc désormais se préparer pour bien figurer dans l’élite. Et pour cela, Franck Haise pourrait voir l’une des pépites du championnat congolais poser ses valises du côté de Lens.

Muleka ciblé ?