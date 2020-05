Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Daniel Riolo fracasse Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 21 mai 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que l'Olympique de Marseille est en pleine crise, Daniel Riolo pointe du doigt la gestion de Jacques-Henri Eyraud.

Alors que d'un point de vue sportif tout allait bien, l'euphorie de la qualification pour la Ligue des Champions a laissé place à l'inquiétude à l'Olympique de Marseille. Et pour cause, jeudi soir, le club phocéen a annoncé le départ d'Andoni Zubizarreta qui quitte donc son poste de directeur sportif, tandis qu'André Villas-Boas pourrait suivre puisque le technicien portugais a toujours lié son avenir au Basque. Et pour Daniel Riolo, le responsable de tout ça n'est autre que Jacques-Henri Eyraud.

«Comment peut-il rester en place, aujourd'hui ?»